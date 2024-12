Full Error Text

Unable to use AG Grid 'undefined' component: undefined as undefinedModule is not registered. Check if you have registered the module: import { ModuleRegistry } from 'ag-grid-community'; import { undefinedModule } from 'ag-grid-community'; ModuleRegistry.registerModules([ undefinedModule ]); For more info see: https://www.ag-grid.com/javascript-data-grid/modules/