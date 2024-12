Full Error Text

IntegratedChartsModule must be initialised with an AG Charts module. One of 'AgChartsCommunityModule' / 'AgChartsEnterpriseModule'. import { AgChartsEnterpriseModule } from 'ag-charts-enterprise'; import { ModuleRegistry } from 'ag-grid-community'; import { IntegratedChartsModule } from 'ag-grid-enterprise'; ModuleRegistry.registerModules([IntegratedChartsModule.with(AgChartsEnterpriseModule)]);