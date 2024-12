This section shows how to install Sparklines.

Sparklines are an enterprise grid feature powered by AG Charts. You can use either AG Charts Community or AG Charts Enterprise, depending on your setup.

The Sparklines module can be imported as follows:

Using AG Charts Community

Using AG Charts Enterprise import { ModuleRegistry } from "ag-grid-community" ; import { SparklinesModule } from "ag-grid-enterprise" ; import { AgChartsCommunityModule } from 'ag-charts-community' ; ModuleRegistry . registerModules ( [ SparklinesModule . with ( AgChartsCommunityModule ) ] ) ; import { ModuleRegistry } from "ag-grid-community" ; import { SparklinesModule } from "ag-grid-enterprise" ; import { AgChartsEnterpriseModule } from 'ag-charts-enterprise' ; ModuleRegistry . registerModules ( [ SparklinesModule . with ( AgChartsEnterpriseModule ) ] ) ;

Next Up

Continue to the next section to learn about Sparkline Data.