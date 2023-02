AG Style Guide

Typography

Font Family (system fonts)

-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Liberation Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"

Monospace font: .monospace-text

Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace;

Font weight normal: .normal-weight-text 400 Font weight bold: .bold-text 600

font size extra small .font-size-extra-small

Voluptatibus ex unde molestiae omnis ea aut odio. Eum dolor ratione qui sed et asperiores. Aut vero consequatur quaerat nesciunt perferendis et dolores animi earum. Pariatur exercitationem nostrum. Occaecati occaecati eos soluta id. Quis mollitia nobis aut deleniti inventore aut corporis.

font size small .font-size-small

Totam iure voluptates. Molestias quae qui molestias odit dolor dignissimos provident commodi porro. Exercitationem aut perspiciatis iure dolorum deserunt exercitationem quisquam asperiores consequatur. Ipsum facilis ipsum nisi et sint beatae exercitationem sequi adipisci.

font size medium .font-size-medium

Deleniti adipisci sint possimus. Aut harum nihil. Ut a distinctio recusandae officia sint. Minima ut est mollitia velit. Reiciendis maiores veritatis beatae magni animi consectetur aliquam. Totam sequi voluptas suscipit repudiandae.

font size large .font-size-large

Praesentium ea ex qui dolorum non totam. Eveniet iure omnis facilis quisquam incidunt quaerat dolores aliquam. Eum voluptas nam aut sit. Omnis sunt cupiditate eaque ratione aut cupiditate. Alias non culpa fugiat id architecto.

font size extra large .font-size-extra-large

Quasi nesciunt saepe accusamus. Et aut illum. Quod dolores quaerat. Minima dolorum id deleniti quos sit. Recusandae iure voluptatem voluptatem mollitia pariatur.

font size massive .font-size-massive

Quis adipisci molestiae ad ipsa rerum aut minima ea iure. Quasi voluptate porro.

font size gigantic .font-size-gigantic

Sunt velit sed et. Quo recusandae dolores error saepe dolores.