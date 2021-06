JavaScript Grid: Using AG Grid with AMD

We walk through the main steps required when using AG Grid with AMD.

Initialise Project

mkdir ag-grid-amd cd ag-grid-amd npm init --yes

Install Dependencies

npm i --save ag-grid-community npm i --save ag-grid-enterprise

Create Application

Our application will be a very simple one:

requirejs . config ( { baseUrl : '../node_modules' , paths : { 'agGrid' : 'ag-grid-community/dist/ag-grid-community.amd.min' , } } ) ; requirejs ( [ 'agGrid' ] , function ( agGrid ) { var columnDefs = [ { field : "make" } , { field : "model" } , { field : "price" } ] ; var rowData = [ { make : "Toyota" , model : "Celica" , price : 35000 } , { make : "Ford" , model : "Mondeo" , price : 32000 } , { make : "Porsche" , model : "Boxter" , price : 72000 } ] ; var gridOptions = { columnDefs : columnDefs , rowData : rowData } ; var gridDiv = document . querySelector ( '#myGrid' ) ; new agGrid . Grid ( gridDiv , gridOptions ) ; } ) ;

<! DOCTYPE html > < html > < head > < script data-main = " app " src = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/require.js/2.3.6/require.js " > </ script > </ head > < body > < div id = " myGrid " style = " height : 200px ; width : 600px " class = " ag-theme-alpine " > </ div > </ body > </ html >

Now we can either serve the HTML file above which will result in the following grid.

Example Code

